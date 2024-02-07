На трассе «Холмогоры» произошло 11 аварий с участием более 20 автомобилей

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
«На 40-м и 51-м км автодороги М-8 «Холмогоры» произошло сразу 11 ДТП. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено более 20 транспортных средств», – сказали в пресс-службе подмосковном главке.Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.
В Московский регион пришёл циклон «Ольга», который принес сильные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до середины ночи четверга.
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