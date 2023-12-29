На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП

Фото: Istockphoto / z1b
На автотрассе в Подмосковье столкнулись четыре машины. Об аварии сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в пятницу около 19:20. На 32-м км автодороги М-2 произошло попутное столкновение четырёх транспортных средств. Пострадавших нет», – сказали ТАСС в подмосковном главке МВД.В правоохранительных органах агентству уточнили, что в аварию попал, в частности, автомобиль каршеринга. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Читайте также:
В Москве на Войковской горит грузовой автомобиль
Водитель погиб в ДТП с горящей «Газелью» на трассе в Подмосковье
Сотрудники Мособлпожспаса вытащили водителя из зажатого грузовика
Лора Луганская