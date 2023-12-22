Водитель погиб в ДТП с горящей «Газелью» на трассе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО
В Подмосковье грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Газелью», которая после этого загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла рано утром в пятницу на 1-м км автодороги А-107 у села Сынково. Грузовой автомобиль «Вольво» совершил встречное столкновение с машиной «Газель», после чего последняя загорелась. В результате ДТП погиб один из водителей», – сказали в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская