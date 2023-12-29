В Москве на Войковской горит грузовой автомобиль

В Москве на Войковском шоссе в сторону центра горит грузовой автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Огнем охвачен грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются, выясняются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.
Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.
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Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.
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Элина Позднякова