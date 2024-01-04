На трассе под Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей

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На трассе между Челябинском и Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Отмечается, что столкновение произошло на подъезде к Екатеринбургу. В результате аварии движение на этом участке трассы затруднено. В настоящее время автомобили проезжают только по одной полосе.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области иностранец потерял управление на автомобиле и столкнулся с ограждением. После этого он покинул машину и ушёл в лес, где через несколько часов нашли его тело с признаками сильного обморожения.
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Анастасия Чинкова