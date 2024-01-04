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Два человека погибли после того, как автобус вылетел с трассы в Чувашии

04 января 2024, 00:51
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии, в результате погибли два человека и ещё десять пострадали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
3 января около 23 часов на 152 км дороги «Чебоксары — Сурское» в Порецком округе Чувашии произошло ДТП с участием автобуса Neoplan, ехавшего из Нижнего Новгорода в Тольятти. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а прокуратура Чувашии взяла на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Ранее сообщалось, что 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека.

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#пострадавшие
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В Харькове звучат взрывы
03 января 2024, 23:41

Фото: iStock/Andrey_Orekhov

В находящемся под контролем официальной Украины Харькове снова раздаются взрывы, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики. По предварительным данным, имеют место атаки ракетами С-300.
Ранее о том, что Харьков вновь находится под ракетным обстрелом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

За последние пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов. Об этом в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком рассказал президент страны Владимир Зеленский.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#харьков
#взрывы
#украина
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В Люберцах четыре человека насмерть отравились угарным газом
03 января 2024, 23:17

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления четырех человек угарным газом. Об этом сообщает региональная прокуратура, начавшая проверку данного инцидента.
По предварительным данным, в нескольких квартирах дома на улице Инициативная были найдены трупы трех мужчин и одной женщины без каких-либо признаков насильственной смерти. Ещё двух женщин госпитализировали с явными симптомами отравления.

Люберецкая городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

После смерти жильцов в подмосковном СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Согласно действующему законодательству, виновному по этой статье грозит до 4 лет лишения свободы.

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#отравление
#люберцы
#московская область
#прокуратура
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На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать
03 января 2024, 21:18

Фото: iStock/blinow61

Молодая мать оставила двоих детей без еды в неотапливаемом доме на Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что 21-летняя девушка на Новый год оставила своих малолетних детей одних в неотапливаемом доме без продуктов питания и уехала в соседний населённый пункт.

Через три дня родственник, прибывший проведать семью, обнаружил труп новорождённого мальчика и его двухлетнего брата с сильным обморожением.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Предварительно уточняется, что четырёхмесячный малыш погиб от обморожения. Его брат был экстренно госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В данным момент следователи проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. Они изучат условия проживания детей и работу профилактических органов с этой семьёй.

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#алтай
#смерть
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#мороз
#следственный комитет
#происшествие
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Мужчина угрожает поджечь себя у посольства России в Праге
03 января 2024, 20:16

Фото: iStock/Chalabala

Неизвестный угрожает поджечь себя у посольства России в Праге. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy.
Отмечается, что мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью. Он держит в руках зажигалку и угрожает поджечь себя. При этом от общения с полицейскими отказывается.

В настоящее время на улицу Украинских героев, на которой располагается российское посольство, прибыли несколько сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Они держат наготове противопожарное одеяло, огнетушители и воду.

К мужчине отправили переговорщиков, которые попытаются выяснить причины такого поведения.

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#чехия
#посольство
#поджог
#пожарные
#полиция
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В Красноярске пропал экс-баскетболист молодежного ЦСКА Петухов
03 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Игрок баскетбольного клуба «Барнаул» Антон Петухов в ночь с 30 на 31 декабря пропал в Красноярске.
Об этом сообщается на странице организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной «ВКонтакте».

20-летний баскетболист, который раньше выступал за московский «ЦСКА-Юниор», вышел из дома примерно в 03:30 по местному времени и больше на связь не выходил.

Из примет: рост спортсмена 205 см.

Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

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#баскетбол
#спорт
#происшествие
#новости
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В Москве годовалый ребёнок чуть не погиб, укусив стебель комнатного растения
SHOT: в Москве ребёнок чуть не погиб, отравившись растением молочай
03 января 2024, 19:20

Фото: iStock/Visivasnc

В Москве госпитализировали годовалого ребёнка, отравившегося ядовитым комнатным растением. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что отец малыша ушёл в магазин, оставив жену с ребёнком наедине. Пока мать умывалась в ванной комнате, мальчик укусил за стебель цветок молочая, стоявший в комнате. Мама сразу же забрала у сына растение, не заметив, что ядовитое содержимое стебля уже попало в рот ребёнка.

Позже ребёнок почувствовал себя плохо, а родители приняли ухудшение состояния за аллергию на печенье, дав ему соответствующие лекарства. Но они не помогли малышу, который начал задыхаться. Лишь после этого родители вызвали скорую и ребёнка госпитализировали.

Врачам удалось спасти жизнь годовалого мальчика. Они сообщили, что ухудшение состояния произошло из-за отравления ядом молочая.

В настоящее время мальчик восстанавливается в больнице.

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#отравление
#ребёнок
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#больница
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В Москве на балконе дома обнаружили труп годовалой девочки
03 января 2024, 19:14

Фото: istockphoto/blinow61

Тело годовалой девочки нашли на балконе жилого дома в Москве.
По предварительной версии, ребёнок захлебнулся во время купания. Об этом сообщает в Telegram-канале московская прокуратура.

Труп девочки 2022 года рождения обнаружили на балконе квартиры в Проезде Карамзина. Точную причину и время смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Бабушка ребёнка утверждает, что внучка захлебнулась во время купания. Бабушка и мать ребёнка решили вынести труп на балкон.

Пенсионерка сообщила о случившемся знакомому. Он и рассказал о ЧП в правоохранительные органы.

Матери погибшего ребёнка 17 лет. Сообщается, что у неё есть ещё один малолетний ребенок.

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#происшествие
#новости
#дети
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При взрыве у кладбища с могилой Сулемани в Иране пострадали 188 человек
03 января 2024, 18:35

Фото: iStock/RamonCast

До 188 человек возросло число пострадавших при взрывах в иранском городе Керман, где проходили траурные шествия, приуроченные к годовщине гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Fars.
Ранее иранское агенство Tasnim сообщало, что взрывы около кладбища, на котором похоронен Сулеймани, произведены дистанционно. Недалеко от входа были обнаружены две сумки со взрывчаткой.

По последним данным число пострадавших составляет 188 человек.

3 января 2020 года после авиационного удара ВВС США в районе аэропорта Багдада был убит командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани. Власти США обвинили генерала в нападениях на правительство страны в Багдаде, совершённые в 2019 году.

Иран, в свою очередь, признал убийство как террористический акт, в ответ на который атаковал базы американских военных в Ираке. Это повлекло за собой обострение ситуации на Ближнем Востоке. Затем иранские власти ещё неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.

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#иран
#взрыв
#пострадавшие
#теракт
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В Москве обнаружили тело 16-летнего сына директора департамента «Норникеля»
03 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Motortion

По предположительной версии, подростка могли случайно убить.
Baza пишет, что парня объявили в розыск 31 декабря. По словам родителей, 16-летний Егор (имя изменено) днём вышел из дома и не вернулся.

Спустя сутки его труп нашли в лесопарковой зоне. На ногах парня были обнаружены многочисленные мелкие раны. Тело промёрзло, из-за чего установить точное время смерти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.

По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска.

По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

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#москва
#подростки
#уголовное дело
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