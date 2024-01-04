Два человека погибли после того, как автобус вылетел с трассы в Чувашии

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Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии, в результате погибли два человека и ещё десять пострадали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
3 января около 23 часов на 152 км дороги «Чебоксары — Сурское» в Порецком округе Чувашии произошло ДТП с участием автобуса Neoplan, ехавшего из Нижнего Новгорода в Тольятти. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а прокуратура Чувашии взяла на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека.
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На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб, а прокуратура Чувашии взяла на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Артем Путинцев