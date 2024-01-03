В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

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В среду 3 января в результате ДТП в Новосибирской области погибли 4 человека. Об этом информирует ГУМВД по региону.
По информации ведомства, примерно в 14.50 (10.55 по московскому времени) 44-летний мужчина, сидя за рулем автомобиля Toyota Racti, ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска. По предварительным данным, не справившись с управлением при обгоне он столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После этого Toyota врезалась в попутный грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.
В результате ДТП скончался водитель и две женщины-пассажирки Toyota возраста 25 и 40 лет. Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице.
На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, ГАИ и МЧС.
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В результате ДТП скончался водитель и две женщины-пассажирки Toyota возраста 25 и 40 лет. Водитель автомобиля Huindai умер в районной больнице.
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Алина Юрчак