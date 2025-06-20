На Украине боец ВСУ выстрелил в голову ребёнка

20 июня 2025, 16:45

На Украине боец ВСУ из пистолета ранил в голову маленького мальчика

Фото: Istock/wideonet

В Кривом Роге Днепропетровской области украинский военнослужащий осуществил выстрел из пистолета и ранил ребёнка в голову. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram.