На Украине боец ВСУ выстрелил в голову ребёнка
В Кривом Роге Днепропетровской области украинский военнослужащий осуществил выстрел из пистолета и ранил ребёнка в голову. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram.
Военный находился в отпуске. Он вышел на балкон и открыл стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке. Десятилетний мальчик, который в этот момент находился там, попал под шквал выстрелов и получил ранение в голову.
Известно, что у мальчика рана на лбу. На данный момент никаких других подробностей происшествия нет. Официальные заявления от правоохранительных органов не поступали.
Происшествия, связанные с неконтролируемым оборотом оружия на Украине происходят очень часто. На ухудшение ситуации сильно повлияло решение украинских властей о раздаче оружия всем желающим в 2022 году.
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