Воры украли дроны и квадрокоптеры на миллион из салона техники в Екатеринбурге

20 июня 2025, 11:59

112: Воры украли дроны и квадрокоптеры на 1,2 млн рублей в Екатеринбурге

Фото: iStock/sqback

Воры украли дроны и квадрокоптеры на 1,2 млн рублей из салона техники в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «112».