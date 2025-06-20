Воры украли дроны и квадрокоптеры на миллион из салона техники в Екатеринбурге
112: Воры украли дроны и квадрокоптеры на 1,2 млн рублей в Екатеринбурге
Воры украли дроны и квадрокоптеры на 1,2 млн рублей из салона техники в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Система оповещения в магазине сработала в 01:13 ночи. Работники салона техники сразу же вызвали полицию, однако преступники оказались быстрыми.
За несколько минут воры разгромили стеклянные витрины, параллельно забирая все товары с полок в сумку. В магазине продавали профессиональные дроны для фотографов и видеографов. По словам продавцов, украденная техника не оснащена системами сброса груза.
В настоящее время злоумышленников ищут.
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