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На Украине девушка жестоко убила гостя за плевок в её борщ

26 июня 2024, 17:56
Фото: istockphoto/Alisa Korolevskaya

Фото: istockphoto/Alisa Korolevskaya

На Украине девушка жестоко убила своего знакомого, бывшего у него в гостях. Причиной послужило то, что мужчина плюнул в борщ, который она приготовила.


Об этом в своём телеграм-канале сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Житомире. Хозяйка дома распивала алкоголь с тремя приятелями. В какой-то момент между ней и одним из гостей вспыхнул конфликт из-за еды. Мужчина стал ругать её стряпню и плевать в борщ, который она приготовила. На просьбы прекратить хаять её кулинарные способности он не реагировал.

Тогда оскорблённое самолюбие, подогретое алкоголем, побудило девушку перейти от слов к действию. Она нанесла гостю несколько ударов по голове, от чего он упал на пол. После этого она не успокоилась, а нанесла упавшему ещё несколько ударов ногой по голове, после чего попросила помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там молодая украинка ещё несколько раз ударила потерпевшего, а затем опустила его голову в воду и держала до тех пор, пока не убедилась, что он умер. За происходящим наблюдал один из товарищей.

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В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей
161.ru: в Ростове бойцу СВО сломали ногу и избили его детей
26 июня 2024, 17:54

Фото: IStock/mrohana

В Ростове-на-Дону на шедшего с семьей участника СВО напал неизвестный злоумышленник. Он сломал бойцу ногу и ударил его детей, сообщает 161.ru.
«Муж у меня полковник Российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило. Мы многодетная семья, но в тот день старшая дочь осталась дома», — рассказала жена пострадавшего Марина.
Она сообщила, что семья шла домой, когда ее муж увидел лежащий электросамокат и попытался поднять его. В этот момент их окрикнул мужчина лет 25-27, который потребовал поставить самокат на место. После этого неизвестный ударил мужчину несколько раз по лицу и прыгнул на лодыжку, сломав ему ногу. Затем он ударил полуторагодовалую девочку, которую Марина держала на руках. Когда 14-летний старший брат девочки попытался вступиться за близких и повалил обидчика на землю, тот брызнул ему в лицо перцовым баллончиком и скрылся.

Жена военного обратилась в полицию, ведутся поиски подозреваемого.

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Юрист Русяев предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников почты
26 июня 2024, 17:00

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников почты. Об этом сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Самый распространённый сценарий – звонок якобы от сотрудника почтовой службы с сообщением о поступлении посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из SMS. На самом деле он является ключом доступа к банковскому приложению или учётной записи на государственных порталах.
«Подобные действия квалифицируются как мошенничество, но могут подпадать и под более специфический состав преступлений – например, «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Чтобы не стать жертвой, гражданам следует проявлять бдительность и критически оценивать любые запросы личной информации. Помните, что настоящие сотрудники почты никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону», – сказал Русяев в беседе с «Известиями».
В случае подозрений юрист посоветовал проверить информацию о посылке через официальные приложения почтовой службы, перезвонить или самостоятельно подойти в почтовое отделение.

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#юрист
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Стали известны подробности полёта МиГ-31 над дроном-разведчиком Global Hawk
26 июня 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Anton Minin

Стали известны новые подробности инцидента с разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk ВВС США в небе над Черным морем. Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 «случайно» пролетел над дроном-разведчиком на очень высокой скорости, нарушив стабильность его полёта.
Автор телеграм-канала FighterBomber, который ранее сообщил о происшествии с беспилотником, рассказал детали инцидента, анонимно выступив в программе «333» на телеканале «Соловьёв Live». Изначально многие СМИ написали, что российский истребитель сбил разведывательный БПЛА, после чего тот рухнул в море.

Автор телеграм-канала, который является экспертом в авиации, подчеркнул, что не было никакого огня, никаких пушек. Просто Миг-31 чисто «случайно» на очень высокой скорости пролетел над американским беспилотником, после чего с параметрами полёта Global Hawk произошли некоторые изменения. Затем он резко передумал выполнять своё боевое задание по разведке, развернулся и полетел на базу. В заключение эксперт выразил надежду, что такие встречи теперь будут встречаться всё чаще.

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Стали известны последние слова пассажирки рухнувшей с парковки машины
Mash: опубликованы последние сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW
26 июня 2024, 15:35

Фото: IStock/eric1513

Незадолго до крушения автомобиля BMW с парковки ТЦ в Краснодаре и гибели всех пассажиров Екатерина Корнилова опубликовала опрос и записала аудиосообщение. Их содержание раскрыл Telegram-канал Mash.
«Если б день был последним в нашей жизни, вы бы наполнили его тем, что вам нравится. Поэтому подумайте, чем бы вы наполнили свой день, какими моментами. Возможно, общением с кем-то — это будет самое искреннее, самое ценное, что вы сможете вытащить из себя», — сказала Корнилова в голосовом сообщении.

В то же время женщина опубликовала опрос на предмет того, как бы вы хотели провести последний день в своей жизни. Она указала, что хотела бы провести этот день с любимыми людьми.


Муж женщины узнал о ее гибели из новостей. У пары был общий ребенок, который находился в машине в момент аварии, он скончался на месте.

Стало известно, что Корнилова встречалась с водителем машины Рафаэлем Аракельяном. Она находилась на четвертом месяце беременности, но от кого именно — не уточняется.

Следствие сообщает, что машина намеренно вылетела с третьего этажа парковки ТЦ, поскольку тормозного пути на месте происшествия обнаружено не было. Возможной причиной убийства следователи считают возникшую ссору, сообщили в пресс-службе ведомства региона.

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#машина
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Раскрыты детали инцидента с падением BMW с третьего этажа парковки в Краснодаре
26 июня 2024, 15:16

Фото: Istockphoto / Mihajlo Maricic

Погибшая при падении автомобиля BMW с парковки в Краснодаре, была беременна.
«Это выяснилось по результатам вскрытия тела 37-летней погибшей», – рассказал источник «Известий».
Ранее сообщалось, что во вторник с парковки на третьем этаже краснодарского ТЦ «Галерея» упала немецкая иномарка. Машина пробила ограждение на 10-метровой высоте и приземлилась на крышу.

В салоне находились мужчина, женщина и подросток. Они были без сознания. Прибывшие медики не смогли их спасти.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, перед тем, как пробить заграждение, автомобиль набрал скорость. При этом друг погибшего Рафаэля Аракельяна назвал того опытным водителем. Он предположил, что мужчина мог не сориентироваться после резкого подъема и из-за скользкого покрытия на парковке.

По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело.

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#смерть
#трагедия
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Загоравший в трусах на детской площадке москвич напал на женщину — видео
26 июня 2024, 13:38

Фото: istockphoto/Dzurag

На женщину с детьми после ее замечания бросился с кулаками москвич, загоравший в одних трусах на детской площадке. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Все произошло на Криворожской улице столицы. Мужчина 39 лет нанес удар, зафиксированный видеокамерой, однако, по словам пострадавшей, этим не ограничился. Как только она вызвала правоохранителей, он приблизился к ней, ударив по туловищу руками и ногами.
Ранее сообщалось, что в Петербурге участника спецоперации подозревают в том, что он избил и изрезал свою сожительницу-мигрантку. У женщины зафиксировано много порезов и травм. Правоохранители уже возбудили уголовное дело, а журналисты провели небольшое расследование. Детали в материале «Радио 1».

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#россия
#москва
#полиция
#новости
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Бежавшей от талибов* журналистке Хассани пришлось вернуться в Афганистан
Адвокат Беляева: Хассани отказали в убежище, она вынуждена вернуться в Кабул
26 июня 2024, 12:59

Фото: IStock/Andrii Koval

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассан, задержанная в России за нарушение миграционного законодательства, вынуждена вернуться в Афганистан. Об этом сообщила «Фонтанке» адвокат Мария Беляева.
Афганская диаспора пыталась помочь Хассани сбежать от преследования исламских радикалов в безопасном направлении. На родине девушка открыто выступала против «Талибана»*, который пришел к власти в стране три года назад. В частности, она получила высшее образование, выступала на телевидении и имела собственный бизнес. Такой образ жизни шел вразрез с убеждениями радикальных исламистов.

Девушка бежала из Афганистана в 2021 году, сначала уехав в Таджикистан и оттуда попав на Украину. Из Украины журналистку обманом привезли в Россию, где в отношении нее начались судебные разбирательства из-за попытки незаконного пересечения границы в сторону ЕС.

Накануне Хассан отбыла последний день своего наказания, но в убежище ей было отказано. По словам адвокатов, она вылетела из аэропорта Москвы в столицу Афганистана Кабул.

Многие правозащитники высказали опасения, что за убеждения девушки по возвращению на родину ее могут казнить.

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#афганистан
#суд
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Лидер Таганской ОПГ Рабинович умер в СИЗО «Матросская тишина»
26 июня 2024, 12:43

Фото: istockphoto/txking

Ушёл из жизни один из лидеров Таганской организованной преступной группировки Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский. Он находился в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина».
По сообщению телеграм-канала SHOT, криминальному авторитету стало плохо нынешней ночью. У него обнаружилась острая сердечная недостаточность. Сразу после приступа Рабинович скончался, не дожив до суда. Тело было доставлено в судебный морг и осмотрено. Причиной смерти предварительно является коронарная недостаточность.

В 2020 году Следственный комитет России предъявил ему и второму главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву обвинение в расправе над криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Также они подозревались в совершении ряда других убийств, ограблений, похищений, вымогательствах и прочих преступлениях.

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#убийство
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Участник СВО изрезал сожительницу-мигрантку в Петербурге
«Фонтанка»: участника СВО заподозрили в избиении жительницы Петербурга
26 июня 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Timur Malazoniia

Участника спецоперации подозревают в том, что он изрезал свою сожительницу-мигрантку в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что женщину в ночь на вторник, 25 июня, доставили в больницу. Медики зафиксировали у пострадавшей множество порезов, а также травмы головы, конечностей, груди и переломы носа. Ее отправили в реанимацию.

По словам сестры пациентки, пару месяцев назад, та познакомилась в госпитале с военным, который живет в Омске. Спустя некоторое время, с ее слов, военнослужащий запер пострадавшую в квартире, избив и порезав женщину. Что этому предшествовало, не сообщается.

Журналисты изучили соцсети подозреваемого и узнали, что в марте он публиковал фотографии с ранениями и сообщал о своем возвращении и попадании в госпиталь.

Обозреватели «Фонтанки» сделали вывод, что военнослужащий плотно интересовался женщинами и что они думают о нем. Об этом говорят публикации на странице.

Открыто дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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