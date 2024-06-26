На Украине девушка жестоко убила гостя за плевок в её борщ

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На Украине девушка жестоко убила своего знакомого, бывшего у него в гостях. Причиной послужило то, что мужчина плюнул в борщ, который она приготовила.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Житомире. Хозяйка дома распивала алкоголь с тремя приятелями. В какой-то момент между ней и одним из гостей вспыхнул конфликт из-за еды. Мужчина стал ругать её стряпню и плевать в борщ, который она приготовила. На просьбы прекратить хаять её кулинарные способности он не реагировал.
Тогда оскорблённое самолюбие, подогретое алкоголем, побудило девушку перейти от слов к действию. Она нанесла гостю несколько ударов по голове, от чего он упал на пол. После этого она не успокоилась, а нанесла упавшему ещё несколько ударов ногой по голове, после чего попросила помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там молодая украинка ещё несколько раз ударила потерпевшего, а затем опустила его голову в воду и держала до тех пор, пока не убедилась, что он умер. За происходящим наблюдал один из товарищей.
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