Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд

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В Амурской области суд рассмотрит дело 54-летней женщины за убийство мужа. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 29 сентября на улице Первомайской в селе Ивановка супруги выпивали. Они начали ругаться из-за спиртного. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.
По факту убийства возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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До этого сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла любимый чай. В ходе ссоры мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак