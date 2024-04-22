Петербурженка убила сожителя и около месяца прятала тело на балконе

Фото: iStock/maxim4e4ek
Ольга из Петербурга убила своего бывшего партнера, спрятала его труп на балконе и хранила его там на протяжении месяца, пишет Telegram-канал SHOT. Обезображенное тело обнаружил владелец квартиры, в которой проживала пара.
45-летняя Ольга и ее бывший партнер Дмитрий 49 лет снимали жилье в 12-комнатной квартире на проспекте Наставников. Дмитрий арендовал это жилье в Петербурге около двух лет. Однако около месяца назад он прекратил платить за аренду и пропал без вести.
Партнерша заявила, что они поссорились и он ушел. Его дочь начала бить тревогу и обращалась в различные сообщества о пропаже отца.
Тело Дмитрия было найдено на балконе коммунальной квартиры, завернутое в одеяло. Никто не обратил на него внимание все это время. Мужчину убили ударом ножа в сердце. Бывшая партнерша была задержана по подозрению в убийстве. Из квартиры изъяли четыре ножа, которым, предположительно, совершили преступление.
Читайте также:
Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича
Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
В Подмосковье ребёнок напал на маму с ножом и оказался в психбольнице
Партнерша заявила, что они поссорились и он ушел. Его дочь начала бить тревогу и обращалась в различные сообщества о пропаже отца.
Тело Дмитрия было найдено на балконе коммунальной квартиры, завернутое в одеяло. Никто не обратил на него внимание все это время. Мужчину убили ударом ножа в сердце. Бывшая партнерша была задержана по подозрению в убийстве. Из квартиры изъяли четыре ножа, которым, предположительно, совершили преступление.
Читайте также:
Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича
Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг
В Подмосковье ребёнок напал на маму с ножом и оказался в психбольнице
Артем Кузьмин