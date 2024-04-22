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Петербурженка убила сожителя и около месяца прятала тело на балконе

22 апреля 2024, 10:53
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Ольга из Петербурга убила своего бывшего партнера, спрятала его труп на балконе и хранила его там на протяжении месяца, пишет Telegram-канал SHOT. Обезображенное тело обнаружил владелец квартиры, в которой проживала пара.
45-летняя Ольга и ее бывший партнер Дмитрий 49 лет снимали жилье в 12-комнатной квартире на проспекте Наставников. Дмитрий арендовал это жилье в Петербурге около двух лет. Однако около месяца назад он прекратил платить за аренду и пропал без вести.

Партнерша заявила, что они поссорились и он ушел. Его дочь начала бить тревогу и обращалась в различные сообщества о пропаже отца.



Тело Дмитрия было найдено на балконе коммунальной квартиры, завернутое в одеяло. Никто не обратил на него внимание все это время. Мужчину убили ударом ножа в сердце. Бывшая партнерша была задержана по подозрению в убийстве. Из квартиры изъяли четыре ножа, которым, предположительно, совершили преступление.

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#квартиры
#сердце
«Отёк и гибель клеток»: врачи рассказали об опасности змей в Подмосковье
22 апреля 2024, 11:45

Фото: iStock/taviphoto

В Подмосковье проснулись змеи. Об этом Радио 1 сообщили врачи Химкинской областной больницы.
Всё чаще в больницы поступают люди, познакомившиеся близко с неприятным характером этих пресмыкающихся.

В мире ежегодно укусам змей подвергаются около 5 миллионов человек, из которых 94 — 125 тысяч умирают от действия яда, а 400 тысяч становятся инвалидами. Всего на земле обитает примерно 2700 видов змей, из них 270 ядовитых, а на территории России их 10. К счастью, в Московской области из ядовитых змей встречается только гадюка.

Врачи отмечают, что для взрослого человека её укус обычно не смертелен, но крайне неприятен. Её яд обладает гематоксическим и цитотоксическим действием, то есть отрицательно влияет на свертывающую систему крови, повышает проницаемость сосудистой стенки, вызывает отек, гибель кровяных клеток и некроз тканей вокруг укуса.

Кроме того, если вашего близкого укусила змея, действуйте быстро: промойте рану водой, можно крепким алкоголем, наложите повязку. Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки! Если у вас есть микротравмы во рту, вы можете получить гораздо большую дозу яда, чем он. Если змея укусила в конечность, наложите жгут выше укуса. Срочно вызывайте скорую или везите пострадавшего в травмпункт или больницу скорой помощи.

Помимо этого, не делите с гадюками их ареал обитания. Если вы идёте в лес, надевайте высокую обувь и плотные брюки. Прежде чем шарить руками в траве или листве, потопайте или подвигайте растительность палкой. У гадюки плохая шейная мускулатура и коммуникативные способности — скорее всего она постарается избежать встречи с вами, если вы предупредите о своём появлении. Эффектно вставать на хвост, как кобра, она не умеет и в отличие от неядовитого, но драчливого полоза кусаться не любит (зачем яд зря тратить). Поэтому одевайтесь и ведите себя правильно, не оставляйте детей без присмотра и будете в безопасности. А медики всегда на страже с антизмеиной сывороткой.

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Стройготовность поликлиники на тысячу посещений в смену в Ленинском округе достигла 65%
22 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 1000 посещений за одну смену, возводят в ЖК «Пригород Лесное» на территории Ленинского городского округа, работы начались год назад, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас идёт возведение конструкции надземной части, ведутся кладочные работы, монтаж кровли, а также устройство наружных сетей», — говорится в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного здания составит около семи с половиной тысяч квадратных метров. Блоки для детей и взрослых, каждый из которых рассчитан на приём до 500 пациентов в смену, будут изолированы друг от друга.

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#ленинский городской округ
#поликлиника
#строительство
#главгосстройнадзор мо
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«Пересмотреть траты и инвестиции»: гороскоп для всех знаков зодиака с 22 по 28 апреля
22 апреля 2024, 11:18

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko

На этой неделе нужно быть жизнерадостными и отпустить прошлое. Смелее надо смотреть в будущее. Можно позволить немного себя побаловать и порадовать приятными мелочами. В деловой сфере важен баланс и взаимная выгода. Необходимо быть открытыми к переменам и действовать энергично и с оптимизмом. В сфере финансов наступает время преобразований. Желательно пересмотреть свои траты и инвестиции. В любви надо быть смелее. Благоприятно заводить новые знакомства и делиться своим энтузиазмом. В вопросах здоровья важно поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Полезно временное уединение для восстановления энергии.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации на неделю (с 22 по 28 апреля) для каждого знака зодиака.

Овну хорошо будет даваться импровизация. Ему благоприятно прислушаться к себе.

У Тельца приходит время продуктивного и приятного общения. Он может многого добиться на этой неделе, если сосредоточится.

Близнецам надо продумать траты. Их вложения будут верно рассчитаны и удачны.

У Рака возрастёт оптимизм. Он почувствует прилив энергии и будет в хорошем настроении.

Лев станет убедительнее. Хорошее время для публичной деятельности и для демонстрации своих лучших достижений и качеств.

Дева по-новому взглянет на привычное. Она сможет сделать правильные выводы и осознает свои настоящие желания.

Весам благоприятно читать и интересоваться новой информацией. Хорошее время для интеллектуальной деятельности.

Скорпион будет активен и полон сил. Неожиданные встречи вдохновят. Хорошо читать и узнавать новое.

Стрелец добьётся желаемого. Его планы воплотятся в жизнь. Ему благоприятно наметить новые цели.

Козерогу важно находиться в коллективе, среди единомышленников. К нему прислушаются и он почувствует себя востребованным.

Водолея ждёт неожиданная популярность. Ему важно уделить время духовной жизни и увидеть новые перспективы.

У Рыб усилится романтическое настроение. Благоприятно ходить на свидания, флиртовать и быть позитивно настроенным.

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#солнце
#жизнь
#рекомендации
#астролог
#магнитные бури
#гороскоп
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Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 14 округах Подмосковья
22 апреля 2024, 11:16

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

17 выездов в 14 городских округов Московской области совершили мобильные экологические лаборатории с 11 по 18 апреля для проверки качества воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Данные о состоянии атмосферного воздуха необходимы для выявления и анализа источников загрязнения, оценки влияния на окружающую среду, а также для разработки мер по улучшению качества воздуха», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Исследования взятых проб проводились по 31 загрязняющему веществу. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) не было выявлено ни по одному из показателей. В министерстве отметили, что в одной из проб оказалась выше средних показателей концентрация диоксида азота — она составила 0,5 ПДК м. р., но это не является превышением нормы.

Выезды проводились в Балашиху, Пушкинский округ, Щёлково, Егорьевск, Мытищи, Солнечногорск, Рузский, Одинцовский и Лосино-Петровский округа, а также в Электросталь, Жуковский, Люберцы, Раменский и Ленинский.

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#экология
#воздух
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#минэкологии мо
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#московская область
#подмосковье
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В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение паспортов школьникам
22 апреля 2024, 10:54

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Торжественное вручение первого паспорта гражданина Российской Федерации провели для школьников Наро-Фоминского городского округа в администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба руководства округа.
«Получить свой первый официальный документ в торжественной обстановке на этот раз пришли 14 школьников. У многих из них, несмотря на столь юный возраст, уже есть ясная цель в жизни», — говорится в сообщении.
В администрации также пояснили, что для того, чтобы подросток мог стать участником церемонии вручения паспорта гражданина России, ему достаточно сказать об этом сотруднику МФЦ при подаче соответствующего заявления. Торжественное вручение проводится в здании администрации округа в конце каждого месяца, участие в нём полностью бесплатно.

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#наро-фоминск
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#церемония
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В Подмосковье егерь спас краснокнижного лебедя-кликуна
22 апреля 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Лебедя со сломанным крылом обнаружила на своём участке жительница одной из деревень Дмитровского городского округа, помочь птице самостоятельно она не могла, поэтому обратилась в единую службу спасения «Система-112», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Информацию о раненом лебеде оперативно передали главному инспектору охотнадзора региона, а тот связался с егерем местного охотничьего хозяйства. Егерь поймал птицу. Оказалось, что это лебедь-кликун. В Красную книгу Московской области этот вид занесён как находящийся на грани исчезновения. Лебедя погрузили на машину и отвезли на Дмитровскую ветеринарную станцию», — говорится в сообщении.
Ветеринары диагностировали у лебедя перелом лучевой кости одного из крыльев. На время лечения птицу решено было отправить в Центр реабилитации диких животных. Врачи дали благоприятный прогноз: лебедь полностью поправится, после этого его можно будет выпустить обратно в природу.

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#спасение
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Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»
22 апреля 2024, 10:21

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Студенты Подольского института спорта теперь смогут пройти практику в центре «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Договор о сотрудничестве центра и университета подписали Директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов и ректор Подольского социально-спортивного института Владимир Нелюбин.

«Многие имеют ограниченные возможности здоровья после ранений. И наша забота о них – это благодарность за их ратные подвиги. Мы примем все меры, чтобы бойцы, которые будут у нас учиться, не испытывали финансовое бремя. Они дали нам возможность работать и жить в мире. Главное, чтобы у них было желание стать специалистом», — отметил Владимир Нелюбин.

Также Михаил Маслов подчеркнул, что в рамках практики будут организованы встречи с участников СВО с представителями паралимпийских видов спорта, где студенты смогут поработать волонтерами.

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В Подмосковье продлили приём заявок на конкурс «Юный архивист»
22 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/DmitriyBezborodkin

Конкурс юношеских учебно-исследовательских работ Юный архивист» проводится в Московской области в этом году в десятый раз, заявки на участие в нём будут принимать до 30 июня, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Работы на конкурс принимаются в электронном виде — на почту gau-unarh@mosreg.ru. Стать участниками конкурса могут школьники и студенты вузов и колледжей. Кроме того, для участия в конкурсе надо будет прислать анкету», — говорится в сообщении.
Подробная информация о требованиях к участникам конкурса и форме заявки размещена на сайте министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области. Вопросы по конкурсу можно задать по телефону: 7-498-602-18-97, доб. 215.

Задача конкурса — воспитание патриотизма и формирование любви к Родине у подрастающего поколения.

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#подмосковье
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Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена по делу о растрате средств РЖД
«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД Шеянова
22 апреля 2024, 09:52

Фото: istock / Coprid

Интерпол прекратил розыск гражданина России Вячеслава Шеянова, обвиняемого в растрате средств РЖД, об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, розыск приостановлен на некоторое время. Его личные данные в базе заблокированы. Отмечается, что решение последовало после обращения в Интерпол адвоката бизнесмена.

Напомним, Россия направила запрос на розыск Вячеслава Шеянова в прошлом году. Он вместе с бывшим главой ОАО «Федеральная пассажирская компания» и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» подозреваются в хищении и растрате средств. Сумма ущерба превысила 330 миллионов рублей.

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