На Украине памятник Ленина переделали в статую Шевченко

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На Украине в рамках политики декоммунизации переделали памятник основателю Советского Союза и революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua».
Статую вождя пролетариата переделали в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ленину приделали усы и брови, изменили форму носа и добавили шарф.
Данное событие зафиксировали в одном из сел Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, подразумевающий снос советских памятников и изменение названий улиц, начался на Украине в 2015 году.
До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников, связанных с Россией. По его словам, монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.
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Данное событие зафиксировали в одном из сел Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, подразумевающий снос советских памятников и изменение названий улиц, начался на Украине в 2015 году.
До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников, связанных с Россией. По его словам, монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.
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Александр Климов