На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обновлении города

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В Одессе нет места улицам, названным в честь людей, которые воспевали честь СССР, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», – отмечается в публикации.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц превратит город в ничто.
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Александр Климов