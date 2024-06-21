На Украине установили подозреваемых в покушении на казахстанского оппозиционера

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Граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев подозреваются в покушении на умышленное убийство казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом информирует офис генерального прокурора Украины.
В процессе расследования стало известно, что подозреваемые получили заказ на убийство от неизвестного лица. Жаканбаев и Каратаев прибыли в Киев 2 июня и установили слежку за жертвой.
Злоумышленники приобрели автомобиль, пистолет с глушителем и стали собирать данные о Садыкове. Примечательно, что выстрел совершил Каратаев.
В офисе генпрокурора не уточнили, удалось ли задержать преступников.
Напомним, 18 июня в Киеве неизвестные совершили покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к оппозиционному каналу «БАСЕ». В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью РФ и свою родину.
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Злоумышленники приобрели автомобиль, пистолет с глушителем и стали собирать данные о Садыкове. Примечательно, что выстрел совершил Каратаев.
В офисе генпрокурора не уточнили, удалось ли задержать преступников.
Напомним, 18 июня в Киеве неизвестные совершили покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к оппозиционному каналу «БАСЕ». В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью РФ и свою родину.
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Екатерина Коршунова