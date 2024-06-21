Мигрант в центре Кургана устроил стрельбу из пистолета

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Мигрант устроил стрельбу из пистолета в центре Кургана. Об этом говорится на сайте областного УМВД.
Уточняется, что инцидент произошел 20 июня. 37-летний иностранный гражданин, двигаясь на автомобиле по улице Советская, произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух.
Примечательно, что мужчины не было разрешения на владение пистолетом. Против мигранта возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
В настоящее время решается вопрос о пребывании задержанного и его соотечественника, который находился в машине во время инцидента, на территории России.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что мужчины не было разрешения на владение пистолетом. Против мигранта возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
В настоящее время решается вопрос о пребывании задержанного и его соотечественника, который находился в машине во время инцидента, на территории России.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова