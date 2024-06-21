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Мигрант в центре Кургана устроил стрельбу из пистолета

21 июня 2024, 10:54
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мигрант устроил стрельбу из пистолета в центре Кургана. Об этом говорится на сайте областного УМВД.
Уточняется, что инцидент произошел 20 июня. 37-летний иностранный гражданин, двигаясь на автомобиле по улице Советская, произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух.

Примечательно, что мужчины не было разрешения на владение пистолетом. Против мигранта возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.



В настоящее время решается вопрос о пребывании задержанного и его соотечественника, который находился в машине во время инцидента, на территории России.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по мигрантам, которые мешали спать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Под Оренбургом у участника СВО украли медаль «За отвагу»
21 июня 2024, 11:19

Фото: istockphoto/blinow61

Боевую награду украли у участника спецоперации. Как сообщили в региональном управлении МВД по Оренбургской области, речь идет о медали «За отвагу». Во время боевых действий мужчину ранили, в результате чего он получил вторую группу инвалидности и вернулся домой.
Как-то раз он увидел, что государственная награда пропала. Мужчина вспомнил, что к нему приходили гости и обратился к стражам порядка. Позже стало известно, что с одним из гостей у потерпевшего был конфликт, а другой воспользовался этим и снял медаль с кителя. Подозреваемый задержан, а награду вернули военному.

Похожий инцидент случился в августе прошлого года, когда у участника спецоперации украли миллион рублей с четырьмя боевыми наградами.

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Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне среди ВСУ и украинцев
РИА: подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне
21 июня 2024, 10:22

Фото: IStock/doble-d

Вспышка холеры унесла жизни 12 человек в Херсоне. Болезнь затронула не только ВСУ, но и гражданское население, сообщило РИА Новости российское подполье.
Не менее 12 человек скончалось, в больницах более 100 пострадавших. Власти Киева выдают болезнь за вспышку брюшного тифа, чтобы не допустить паники. По предварительным данным, источником инфекции стала вода. Под угрозой заражения находятся населенные пункты правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи, Томина Балка, Белозерка, Днепровское и Кизомыс.

Несколькими днями ранее сообщалось о распространении в Херсоне болезни, которую и считали тифом. К 10 июня было госпитализировано 62 украинских солдата, трое из них скончались.

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В Москве назвали число пострадавших во время урагана
Экстренные службы: 35 человек пострадали во время урагана в Москве
21 июня 2024, 10:04

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве во время урагана, который произошел накануне, пострадали 35 человек. Об этом сообщили в столичных экстренных службах, пишет РИА Новости.
Отмечается, что еще двое граждан получили несовместимые с жизнью травмы. В ведомстве добавили, что в столице оказалось повалено более 700 деревьев, свыше 300 автомобилей получили повреждения.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением.

Напомним, вчера, 20 июня, ураган накрыл Москву. В столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. В городе были сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

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Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие
Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области
21 июня 2024, 09:30

Фото: iStock/BogdanV

Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что вчера, 20 июня, «Робинсон 66» вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.

Сегодня, 21 июня, вертолёт обнаружили в глухой тайге. Согласно информации источника, погиб пилот судна и пассажиры.

Уточняется, что вертолет выполнял полет из города Зея в Джелтулак и принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату. В настоящее время причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Италии прогремел взрыв на заводе по производству алюминия
Rai: при взрыве на заводе алюминия в Больцано пострадали не менее шести человек
21 июня 2024, 09:23

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Об этом сообщает телеканал Rai.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали не менее шести человек. Один из пострадавших в критическом состоянии находится в реанимационном отделении.

Еще четыре человека госпитализированы в ожоговые центры в Милане, Вероне и в немецком городе Мурнау. О причинах взрыва не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Возгорание произошло в деревне Степаньково.

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В Химках задержали мужчину, ударившего ножом собаку
21 июня 2024, 09:20

Фото: iStock/RamonCast

Мужчину, ударившего ножом собаку в магазине в Химках и угрожавшего покупателям, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инцидент произошёл в торговом помещении на улице Академика Грушина. Злоумышленник ранил лежавшую на полу собаку и угрожал ножом посетителям магазина. Раненую собаку очевидцы отвезли в ветеринарную клинику», — говорится в сообщении.
Полиция установила личность нападавшего: им оказался 37-летний местный житель. Его задержали по месту проживания. При личном досмотре у него нашли четыре ножа, шесть перцовых баллончиков, пневматический пистолет с металлическими пулями и мобильные телефоны.

В отделении задержанный рассказал, что ранил собаку, так как почувствовал от неё угрозу.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим преступным эпизодам.

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#химки
#собака
#криминал
#животное
#полиция
#мвд московской области
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Арестован глава WorldSkills Russia: Роберта Уразова подозревают в мошенничестве
ТАСС: Арестовали главу и руководителя аппарата WorldSkills Russia
21 июня 2024, 06:36

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.
«Ходатайство об аресте Уразова также поступило в суд», — сказали изданию в суде.
Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство России, но в государстве продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», который бил создан в 2020 году.

Роберт Уразов возглавил WorldSkills Russia в 2014 году. Ранее он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенничество
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В Москве за взятки осудят высокопоставленных генералов МВД Петербурга
«Ъ»: группу бывших генералов из полиции Петербурга судят за взятки
21 июня 2024, 06:21

Фото: istock / Elena Horrmann

Группу отстраненных от службы генералов из руководства полиции по Санкт-Петербургу судят за взятки в размере десятков миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы Басманного суда Москвы.
Экс-помощника главы МВД, начальника петербургского главка министерства Сергея Умнова и троих его подчиненных на высоких должностях обвиняют в получении взяток в размере 64,6 млн рублей.

Вместе с бывшими правоохранителями на скамье подсудимых оказались также бизнесмены, которые утверждают, что добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Бизнесмены говорят, что так якобы вносили лепту в борьбу с преступностью.

В свою очередь, следствие уверено, что гендиректора и владельцы фирм за взятки получали возможность арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях санкт-петербургского УГИБДД. Там им давали «эксклюзивное» право на проведение платных автотехнических экспертиз.

Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мвд
#следствие
#фонд
#нко
#право
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В Приморье задержали мужчину за призывы свергнуть власть в приграничных с КНР районах
ФСБ: В Приморье задержан мужчина, призывавший к захвату власти на границе с КНР
21 июня 2024, 05:31

Фото: istock / irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали в Приморье местного жителя, призывавшего к захвату действующей власти в Российской Федерации в районах, граничащих с Китаем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
По данным ведомства, россиянина задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю совместно с управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Гражданин публично обращался к жителям приграничных гордов и сёл с призывами к свержению конституционного строя и захвату власти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.

Ранее СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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