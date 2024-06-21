Вертолет Robinson разбился в Амурской области, есть погибшие

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Четыре человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области. Об этом сообщили в СК РФ.
Отмечается, что вчера, 20 июня, «Робинсон 66» вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь. Поиски продолжались более суток.
Сегодня, 21 июня, вертолёт обнаружили в глухой тайге. Согласно информации источника, погиб пилот судна и пассажиры.
Уточняется, что вертолет выполнял полет из города Зея в Джелтулак и принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату. В настоящее время причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сегодня, 21 июня, вертолёт обнаружили в глухой тайге. Согласно информации источника, погиб пилот судна и пассажиры.
Уточняется, что вертолет выполнял полет из города Зея в Джелтулак и принадлежал Зейскому лесоперерабатывающему комбинату. В настоящее время причины катастрофы устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова