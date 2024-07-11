На Урале голый мужчина преследовал на машине девятиклассниц и ублажал себя

Фото: iStock/igoriss
В Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Об этом сообщает портал Е1.ru.
На опубликованных кадрах можно заметить, как мужчина без одежды вышел из припаркованной машины. Он двигался вдоль забора, наблюдая за кем-то. После чего горожанин вернулся к машине и уехал.
Согласно информации портала, девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал. В правоохранительные органы школьницы не обращались.
По предварительным данным, некоторое время назад этот же мужчина обнаженным подходил к женщине, которая ночью возвращалась от подруги. Она заявила, что екатеринбуржец протягивал ей какой-то предмет. Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот скрылся.
В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.
Читайте также:
Мэр города в Пермском крае оказался членом местного свингер-клуба
Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
В Москве неизвестный изнасиловал и обокрал школьницу
Согласно информации портала, девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал. В правоохранительные органы школьницы не обращались.
По предварительным данным, некоторое время назад этот же мужчина обнаженным подходил к женщине, которая ночью возвращалась от подруги. Она заявила, что екатеринбуржец протягивал ей какой-то предмет. Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот скрылся.
В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.
Читайте также:
Мэр города в Пермском крае оказался членом местного свингер-клуба
Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом
В Москве неизвестный изнасиловал и обокрал школьницу
Екатерина Коршунова