Запорожский суд наказал проститутку за отказ заниматься сексом

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Шевченковский районный суд Запорожья приговорил к публичным работам проститутку, которая отказалась заниматься сексом после оплаты. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает украинское издание «Страна». Указывается, что женщину осудили по статье о мошенничестве.
Как следует из приговора райсуда, в апреле 2024 года украинка выложила в интернете объявление с предложением интимных услуг, и когда объявился первый клиент, попросила у него сначала 1000 гривен аванса, а потом еще 6000 гривен. Однако получив деньги, проститутка отказалась заниматься сексом с мужчиной, потому тот обратился в полицию, указывается в материале.
По данным издания, во время расследования украинка признала вину и раскаялась, суд приговорил ее к 200 часам публичных работ по статье о мошенничестве.
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