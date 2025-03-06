На Урале обиженный на жену мужчина 52 раза прижёг её металлической клюкой

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Житель Свердловской области 1972 года рождения будет держать ответ перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги и угрозу расправой. Он 52 раза прижёг её раскалённой металлической клюкой.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Конечно, такая жестокая расправа не могла не быть вызвана предшествующими обильными возлияниями. 6 февраля супружеская пара распивала спиртное в частном доме в Талицком районе. Супруги повздорили из-за какой-то мелочи. Не имея возможности применить вожжи, как было принято издревле на Руси, муж решил прибегнуть к более изощрённому методу наказания непокорной супруги и для начала вонзил ей в колено нож.
После этого он принялся накалять в печи согнутую металлическую клюку и прижигать ею тело жены, которая получила не менее 52 ожогов. В завершение расправы суровый муж ударил ее этой же металлической палкой по голове.
Агрессору с садистскими наклонностями грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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После этого он принялся накалять в печи согнутую металлическую клюку и прижигать ею тело жены, которая получила не менее 52 ожогов. В завершение расправы суровый муж ударил ее этой же металлической палкой по голове.
«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%», — сообщили в прокуратуре.
Агрессору с садистскими наклонностями грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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Александр Бойцов