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На Урале обиженный на жену мужчина 52 раза прижёг её металлической клюкой

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

Житель Свердловской области 1972 года рождения будет держать ответ перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью супруги и угрозу расправой. Он 52 раза прижёг её раскалённой металлической клюкой.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Конечно, такая жестокая расправа не могла не быть вызвана предшествующими обильными возлияниями. 6 февраля супружеская пара распивала спиртное в частном доме в Талицком районе. Супруги повздорили из-за какой-то мелочи. Не имея возможности применить вожжи, как было принято издревле на Руси, муж решил прибегнуть к более изощрённому методу наказания непокорной супруги и для начала вонзил ей в колено нож.

После этого он принялся накалять в печи согнутую металлическую клюку и прижигать ею тело жены, которая получила не менее 52 ожогов. В завершение расправы суровый муж ударил ее этой же металлической палкой по голове.

«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%», — сообщили в прокуратуре.

Агрессору с садистскими наклонностями грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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#нож
#супруги
#ожоги
#служба
В Кемерове проверяют школьную учительницу, избившую ученика за плохое поведение
06 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/darkbird77

В Кемерове региональный следственный комитет организовал доследственную проверку в отношении школьной учительницы, которая, как пишут в соцсетях, избила ученика за плохое поведеение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Действия учителя, как отмечается, были записаны на видео.
«Был урок, пацаны что-то ели. Увидела мусор. Начала кричать, чтобы убрали, подходить поднимать за руки и т.д. В конце подошла к ученику, заглянула под парту, он стал спорить, что-то сказал очень тихо, другие не услышали. Она дала ему оплеуху и потом по губам», — приводят в «Сiбдепо» сообщение из социальных сетей.
Вместе с тем в московском РЭУ имени Плеханова организовали проверку после жалоб на преподавателя по военной подготовке, который якобы оскорблял студентов на лекциях. Как сообщает АГН «Москва», о начатой в отношении педагога проверке рассказал декан факультета «Капитаны» вуза Евгений Бирюков.
«Поступившая информация об изложенных фактах, связанных с преподаванием дисциплины «Основы военной подготовки» преподавателем Олегом Ворониным, изучается. Олег Николаевич – ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, а также награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», — приводят в агентстве слова декана.
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Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» – он мог выполнять задание украинских мошенников
Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве
06 марта 2025, 15:41

Фото: iStock/Dzurag

Столичные полицейские разыскивают подрывника банкомата в отделении «Газпромбанка» в ТРЦ «Свиблово». Предполагается, что он выполнял заказ украинских мошенников, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это мужчина средних лет, ростом около 175 см, в тёмной куртке и штанах. Его личность пока не установлена.

Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый подошёл к банкомату, ввёл код для снятия наличных, а когда купюроприёмник открылся, поместил в него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина скрылся.

Рассматривается версия, что он действовал по заданию украинских мошенников.

Из здания торгового центра эвакуировались 120 человек, в числе которых четверо сотрудников и двое посетителей банка. В результате взрыва никто не пострадал.

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Названа предварительная причина взрыва в ТРЦ «Свиблово» в Москве
Причиной взрыва в офисе банка в Москве могла стать попытка ограбления
06 марта 2025, 15:25

Фото: iStock/rep0rter

Причиной взрыва в офисе «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы могла стать попытка ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв. Хлопок услышали на первом этаже, где располагается отделение банка. В итоге выяснилось, что взорвался один из банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал – сотрудники и посетители банка самостоятельно эвакуировались.

По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Взрыв прогремел в ТРЦ «Свиблово» в Москве
06 марта 2025, 15:11

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Свиблово» на северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взрыв произошёл в отделении «Газпромбанка» на первом этаже центра.

По словам очевидцев, взорвался банкомат. Также в отделении выбило стёкла.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Шесть человек, среди которых сотрудники и посетители банка, самостоятельно эвакуировались. Причины взрыва выясняются, но по одной из версий это произошло из-за попытки ограбления.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Число раненых при случайном сбросе бомбы на южнокорейский Пхочхан выросло до 15 человек
Число раненых при случайном сбросе бомбы в Южной Корее выросло до 15 человек
06 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.
Инцидент произошёл около 04:05 по местному времени (10:05 по Москве), напоминает издание Etoday. Кроме жилого дома, разрушенного взрывом, пострадали ещё семь зданий, в том числе местная церковь. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но затем, после уточнения данных медиков, их количество возросло до 15 человек. Уточняется, что двое находятся в тяжёлом состоянии.

Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.

Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.

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