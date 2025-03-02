Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США были подняты в небо по тревоге 2 марта около полудня по московскому времени. Причиной этого стало появление трёх гражданских самолётов в закрытой для полётов зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположена резиденция Дональда Трампа.