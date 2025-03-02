Женщина умерла на руках у мужа в сауне в Екатеринбурге

Фото: iStock/Евгений Харитонов
Женщина умерла на руках у мужа в оздоровительном комплексе в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Родственники 41-летней погибшей рассказали, что накануне вечером семейная пара решила устроить романтик и отправилась в оздоровительный комплекс, где сняла финскую сауну с бассейном. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо в парилке и решила окунуться в бассейн. Мужчина, оставшийся в бане, услышал странный звук, повернулся к жене и увидел, как она пошла ко дну.
Супруг поспешил спасти жену. Он вытащил её из воды, но из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Мужчина пытался реанимировать её, пока ждал приезда скорой помощи, но женщина начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.
Родственники убеждены, что кровотечение из носа вызвано резким перепадом температур на фоне недолеченного гайморита, который она недавно перенесла.
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Супруг поспешил спасти жену. Он вытащил её из воды, но из её рта и носа пошла пена, а затем началось сильное кровотечение. Мужчина пытался реанимировать её, пока ждал приезда скорой помощи, но женщина начала задыхаться, потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.
Родственники убеждены, что кровотечение из носа вызвано резким перепадом температур на фоне недолеченного гайморита, который она недавно перенесла.
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Анастасия Чинкова