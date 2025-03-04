В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы

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Опубликовано видео, как супружеская пара вывозит чемоданы с останками тела знакомого из подъезда дома в Ленинградской области.
«26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 1 марта останки обнаружил житель Санкт-Петербурга, который купался в реке. Полицейские установили личность убитого и быстро нашли подозреваемых в убийстве. Их задержали в Петрозаводске.
Ранее стало известно о задержании супружеской пары, подозреваемой в убийстве и расчленении тела знакомого. Позже выяснилось, что жена ранее была мужчиной по имени Аркадий, который несколько лет назад сменил пол* и с тех пор везде преподносил себя как даму, говоря о себе в женском роде.
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