В Ленобласти супруги расчленили знакомого и упаковали останки в чемоданы

В Кемеровской области приговорили бывшего мэра городов Краснобродский и Полысаев за получение взяток от директора частной компании. Как сообщает «Сiбдепо», в 2022 году чиновник «принял в дар» новую иномарку, а в 2023 году — 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США, чтобы помочь фирме заключить контракты с администрацией города и заполучить лицензии на добычу полезных ископаемых.