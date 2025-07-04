На Урале подросток ударил 10-летнюю девочку камнем, жестоко избил и бросил в лесу

04 июля 2025, 14:30

Фото: iStock/AlexRaths

В Свердловской области 16-летний парень ударил камнем, а затем забил руками и ногами десятилетнюю девочку. Решив, что она умерла, он оттащил тело в чащу и ушёл, пишет местный портал 66.ru.