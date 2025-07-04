На Урале подросток ударил 10-летнюю девочку камнем, жестоко избил и бросил в лесу
В Свердловской области 16-летний парень ударил камнем, а затем забил руками и ногами десятилетнюю девочку. Решив, что она умерла, он оттащил тело в чащу и ушёл, пишет местный портал 66.ru.
Инцидент произошёл ещё 15 сентября прошлого года. Молодой человек напал на малолетнюю знакомую из личной неприязни.
Когда родители пропавшей девочки начали поиски, парень присоединился к ним и «помогал». В результате школьницу удалось найти живой. Её экстренно доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Подростку теперь грозит до 10 лет тюрьмы по статье о покушении на физическое устранение малолетней, уточнили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.
Читайте также: