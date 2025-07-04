Девочка-блогер сорвалась с заброшенного здания в подмосковном закрытом городе

04 июля 2025, 13:20

Девочка сорвалась с заброшенного здания на территории ЗАТО Краснознаменск

Фото: iStock/maxim4e4ek

Несовершеннолетняя блогер сорвалась с заброшенного здания на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Краснознаменск в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.