Девочка-блогер сорвалась с заброшенного здания в подмосковном закрытом городе
Несовершеннолетняя блогер сорвалась с заброшенного здания на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Краснознаменск в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 24 июля трое 17-летних подруг спрятались в автобусе, чтобы незаконно проникнуть в закрытый город и снять там видео. Девочки нашли заброшенное здание на улице Связистов – бывший приёмно-передаточный пункт спутниковой связи – и залезли внутрь. В какой-то момент одна из них оступилась и упала с четырёхметровой высоты.
Пострадавшей диагностировали открытый перелом нижней челюсти, перелом плеча, тупую травму органов брюшной полости и перелом бедренной кости. Сейчас подросток находится в детском центре Рошаля в тяжёлом состоянии.
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