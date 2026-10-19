На Урале прохожие избили самокатчика после того, как он сбил женщину с коляской

19 октября 2026, 18:05

В Екатеринбурге двое прохожих запинали сбившего женщину с коляской самокатчика

Фото: istockphoto/Miljan Živković

В Екатеринбурге произошла драка после наезда самокатчика на женщину с ребенком. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения на улице, сообщает E1.ru.