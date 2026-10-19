На Урале прохожие избили самокатчика после того, как он сбил женщину с коляской
В Екатеринбурге произошла драка после наезда самокатчика на женщину с ребенком. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения на улице, сообщает E1.ru.
На записи видно, как мать с двухлетней девочкой в коляске сходит с тротуара на велодорожку, не заметив приближающийся позади электросамокат. 36-летний мужчина на самокате совершает наезд, коляска опрокидывается. В результате девочка получила ушибы мягких тканей лба, шеи и ног — после осмотра медики отпустили ее домой.
Сразу после столкновения двое прохожих набросились на самокатчика с кулаками: они сбили его с ног и начали пинать. Мать в это время достала ребенка из коляски и отошла с ним к подъезду.
Госавтоинспекция Свердловской области проводит проверку по факту наезда. В отношении водителя самоката составили административный протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.
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