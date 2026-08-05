Самокатчик ударил кулаком жительницу Красноярска, которую до этого чуть не сбил
Самокатчик в маске ударил кулаком жительницу Красноярска, которую до этого чуть не сбил. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Девушка рассказала, что в ночное время она вместе с подругами гуляла по набережной на улице Калинина. Вблизи магазина их чуть не сбили на самокатах. Подруги сделали замечание нарушителям, после чего те стали проявлять агрессию и вступать в конфликт.
Россиянка достала свой телефон и начала снимать нарушителей и номера их самокатов. Один из молодых людей, который был в маске, заметил это и напал на местную жительницу, разбив ей губу. В результате пострадавшие обратились в полицию и выразили надежду на быстрое установление личностей нападавших.
Читайте также: