В России ДТП с велосипедистами и самокатчиками стали происходить чаще

19 июля 2026, 10:55

«Ъ»: в России число ДТП с велосипедистами выросло на 24,2%

Фото: iStock/Toa55

За первые шесть месяцев число ДТП с пострадавшими велосипедистами в России выросло на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД.





Всего за первое полугодие зарегистрировали 2,9 тысячи таких аварий. В результате 123 человека (+7,9%) погибли, 2,8 тысячи (+25%) пострадали. Чаще всего ДТП с велосипедистами происходили в Москве (302), Санкт-Петербурге (265), Краснодарском крае (169), Нижегородской области (131) и Красноярском крае (93).



Кроме того, на 32,4% выросло число аварий со средствами индивидуальной мобильности (электросамокатами, моноколесами и другими), на 13,6% — с тракторами и прочими самоходными машинами, на 9% — с автобусами.



Ранее сообщалось, что в Казани хотят ограничить прокат электросамокатов для одной категории граждан.