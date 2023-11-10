В Первоуральске мужчина выявил нарколабораторию и остался должен денег

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В Первоуральске мужчине поступают угрозы из-за арендатора, устроившего в квартире нарколабораторию.
Е1 пишет, что, по словам мужчины, арендатор не выходил на связь в день, когда должен был передать ключи. Тогда владелец квартиры сам приехал и увидел всё необходимое для приготовления наркотиков. Но обратился в полицию не сразу. Спустя несколько часов квартирант вернулся в квартиру. Он заявил, что веществ не хватает и рассказал об этом наркомагазину.
Владельцу жилья и его жене начали угрожать, требуя вернуть долг за наркотики. Неизвестные писали, что обольют кислотой детей, когда они будут возвращаться из школы.
Мужчина заявил в ФСБ. После чего ему разбили окна кирпичами с записками. Ещё через время подкинули свиную голову с приколотой ножом фотографией. Мужчина отправился в полицию, но и там его не защитили.
Сотрудники МВД утверждают, что заявление от него не поступало. Мужчина написал обращение в прокуратуру с жалобой на действия полиции.
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Владельцу жилья и его жене начали угрожать, требуя вернуть долг за наркотики. Неизвестные писали, что обольют кислотой детей, когда они будут возвращаться из школы.
Сотрудники МВД утверждают, что заявление от него не поступало. Мужчина написал обращение в прокуратуру с жалобой на действия полиции.
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Мария Фирсова