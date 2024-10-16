На вершине 139-метровой пирамиды Хеопса в Египте заметили собаку

Фото: istockphoto/sculpies
В настоящее время подъем на любую из 118 египетских пирамид запрещен. Однако собака сумела забраться на сооружение, когда-то бывшее самым высоким строением в мире — Великую пирамиду Гизы или пирамиду Хеопса.
Из-за действующего запрета туристы часто отправляются к пирамидам на парапланах, чтобы полюбоваться на памятники с высоты птичьего полёта, сообщает издание The Times Now. Один из таких туристов Алекс Лэнг снимал эту крупнейшую из египетских пирамид, высота которой составляет 139 метров. Внезапно на самой вершине сооружения парапланерист увидел собаку, которая лаяла и гонялась за птицами.
Видео с собакой, бегающей по древнейшему архитектурному памятнику, быстро стало вирусным. Пользователи выражают сомнения в соблюдении правил безопасности в Гизе. Многие посчитали недостаточными усилия, предпринимаемые правительством Египта для сохранения архитектурного и археологического наследия эпохи фараонов.
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