На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

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На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power Company. По данным энергетиков, вода вытекла из насосного отделения системы охлаждения для отработанного ядерного топлива.
Японские представители уверяют, что радиоактивная жидкость скопилась в дренаже на полу и не распространилась дальше. Чтобы выяснить причину утечки на АЭС остановили насос первичного охлаждения отработанного топлива.
Инцидентом уже занялось МАГАТЭ. Сейчас сотрудники атомной станции пытаются очистить вытекшую воду.
Ранее на «Фукусиме-1» уже фиксировали утечку радиоактивной воды в феврале 2024 года. Тогда вытекло около 5,5 тонн. Часть жидкости могла просочиться в почву.
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«Температура в бассейне для охлаждения остается в пределах нормы, около 46°C. Утечка прекратилась», – сообщают представители компании TEPCO
Инцидентом уже занялось МАГАТЭ. Сейчас сотрудники атомной станции пытаются очистить вытекшую воду.
Ранее на «Фукусиме-1» уже фиксировали утечку радиоактивной воды в феврале 2024 года. Тогда вытекло около 5,5 тонн. Часть жидкости могла просочиться в почву.
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Лия Мурадьян