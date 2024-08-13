Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
Россия ещё раз разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской атомной электростанции. Помещение пострадало в результате удара по ЗАЭС ВСУ.
Украинские военные атаковали станцию 11 августа, напомнили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. Тогда в градирне возник пожар, из-за которого были разрушены пластиковые сепарационные устройства. Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения. Для этого им пришлось подняться на высоту 15 метров, где располагается градирня.
Специалисты признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, а также не выявили повышенной радиации. По словам официального представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдёт отражение в сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером.
Читайте также:
Странная деталь, которая удивила экспертов: что обнаружили на ЗАЭС после атаки
ВСУ перешли черту в Энергодаре
Политолог Корнилов заявил о странном отношении МАГАТЭ в отношении ЗАЭС
Александр Бойцов