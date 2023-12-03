На юге Украины сразу в шести областях зазвучали сирены воздушной тревоги

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Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях южной Украины — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.
Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.
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