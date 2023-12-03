На юге Украины сразу в шести областях зазвучали сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях южной Украины — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.