На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри

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На западе Москвы, у дома №4 по Береговому проезду, взорвался автомобиль Subaru с находившимся в этот момент внутри мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщает, в свою очередь, источник телеканала РЕН ТВ, пострадавшему оторвало конечности, и он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
По предварительной версии, причиной случившегося послужила детонация находившегося в машине газового баллона.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в подмосковной Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем. Как позже рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, вначале пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться. Тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа, а после полностью ликвидировали пожар.
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По предварительной версии, причиной случившегося послужила детонация находившегося в машине газового баллона.
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Артем Путинцев