Губернатор Московской области Воробьёв сообщил о перехвате 5 БПЛА

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Сегодня ночью 5 беспилотников были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над 4 муниципалитетами Московской области.
В Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском, а также Подольском городских округах. В 3 случаях повреждения получили строения. Никто не пострадал.
По словам Андрея Воробьёва, руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы. Жители получат необходимую помощь.
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По словам Андрея Воробьёва, руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы. Жители получат необходимую помощь.
«Прошу всех сохранять спокойствие»,-написал в заключении Андрей Воробьёв в своём тг-канале.Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Мария Фирсова