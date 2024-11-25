Над российским регионом сбили шесть БПЛА

Фото: iStock/e-crow
Силы ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФуничтожены шесть БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Глава региона подчеркнул, что на месте работают представители оперативных служб. Богомаз также поблагодарил подразделения ПВО за их работу.
Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА на территории Белгородской области. Выяснилось, что беспилотник авиационного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА
ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска
Александр Климов