Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска

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Ракета Вооруженных сил Украны (ВСУ) стоимостью 2,5 миллионов долларов попала в пустую бочку с топливом в порту Бердянска в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам представителя власти, эти бочки не успели утилизировать. Рогов заявил, что ракетный удар не повлиял на работу порта.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали порт Бердянска. По его словам, удар был осуществлен управляемыми ракетами. Пострадавшие отсутствуют. Балицкий отметил, что после удара возникли очаги возгорания, но огонь уже потушен.
По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска было запугивание.
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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали порт Бердянска. По его словам, удар был осуществлен управляемыми ракетами. Пострадавшие отсутствуют. Балицкий отметил, что после удара возникли очаги возгорания, но огонь уже потушен.
По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска было запугивание.
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Александр Климов