ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР

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Российские войска вошли в населённый пункт Раздольное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время военные приступили к активным штурмовым действиям.
Также Рогов отметил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу, по которой происходило снабжение ВСУ в Великой Новоселке, которую украинская армия превратила в крупный командный и логистический пункт.
Ранее в этот день Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на Времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки.
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Также Рогов отметил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу, по которой происходило снабжение ВСУ в Великой Новоселке, которую украинская армия превратила в крупный командный и логистический пункт.
Ранее в этот день Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на Времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки.
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Анастасия Чинкова