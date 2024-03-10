ВСУ атаковали Новгородскую область

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В Новгородской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.
Прежде сообщалось, что в результате атаки ВСУ Харьковской области, пострадал один человек. Дрон был сброшен на грузовик с углем. Пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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