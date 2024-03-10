Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области

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ВСУ атаковали окраину города Строитель в Белгородской области. В результате падения дронов, загорелась фура. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
БПЛА противника были сбиты системой ПВО, отметил губернатор.
Пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы.
Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область с использованием безбилетников. Один из дронов рухнул на жилой дом, в котором находились люди. Женщина скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу с обширными ожогами. Специальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
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Пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы.
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Анастасия Хохлова