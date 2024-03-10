Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области

Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области

10 марта 2024, 10:31
Фото: iStock//Diy13

Фото: iStock//Diy13

ВСУ атаковали окраину города Строитель в Белгородской области. В результате падения дронов, загорелась фура. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
БПЛА противника были сбиты системой ПВО, отметил губернатор.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента работают экстренные службы.


Прежде сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область с использованием безбилетников. Один из дронов рухнул на жилой дом, в котором находились люди. Женщина скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу с обширными ожогами. Специальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Читайте также:

Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА

Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны
#бпла
#жилой происшествия
#всу
#пво
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В хостеле на севере Москвы до смерти забили пенсионера
10 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/nito100

В одном из хостелов, расположенных на севере Москвы нашли тело убитого постояльца, пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На теле 64-летнего мужчины были обнаружены следы избиения.

По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. В настоящее время он доставлен в правоохранительные органы, выясняются обстоятельства произошедшего. Как сообщает столичная прокуратура, причиной убийства стала «личная неприязнь».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прежде сообщалось о массовой драке между мигрантами в Балашихе. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов

В Люберцах произошла драка со стрельбой

В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
#драка
#уголовное мужчины
#москва
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Уссурийска угрожал оторвать ветерану СВО уцелевшую ногу
10 марта 2024, 09:43

Фото: istockphoto/vadimguzhva

В Уссурийске региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении местного дебошира уголовное дело. Во время скандала он угрожал ветерану спецоперации, потерявшему ногу в ходе боевых действий, оторвать и вторую.
Инцидент произошёл 8 марта. Участник СВО хотел припарковаться около рынка на месте для инвалидов, но его опередил местный торопыга. Инвалид сделал ему замечание, указав, что тот нарушает правила. В ответ раздались оскорбления.

«Тебе вторую ногу что ли оторвать? Понаехало тут с СВО мрази всякой», — услышал ветеран.

Боец с позывным Кипиш сумел зафиксировать номера автомобиля хама и предал огласке произошедшее. На СВО, к слову, он, уже лишившись ступни, ползком вытащил четверых раненых товарищей в зону эвакуации и дождался, чтобы их отправили в тыл, и только после этого позволил вывезти себя самого.

Сейчас оскорбившего ветерана мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Первая — угроза причинения тяжкого вреда здоровью, вторая — хулиганство.

Читайте также:

Оскорбивший контрактников депутат вернулся с СВО

В Приморье водитель нецензурно оскорбил ветерана СВО без ноги

В ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела
#хулиганство
#ветеран
#правила
#инцидент
#сво
#инвалиды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина погибла при пожаре после удара ВСУ в Курской области
10 марта 2024, 08:50

Фото: iStock/Motortion

ВСУ нанесли удар с использованием дрона по селу Кульбаки Курской области. В результате атаки, погибла женщина. Об этом сообщил канале губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Снаряд ВСУ попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла сразу, ее супруг получил обширные ожоги и был госпитализирован.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей. Он также сообщил, что в селе частично нет электричества из-за повреждения еще одного домовладения. На место выехали экстренные службы.

Прежде сообщалось, что нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА

Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны

Губернатор сообщил о «массовой атаке БПЛА» на Таганрог
#радио
#бпла
#жилой ожоги
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ
10 марта 2024, 08:36

Фото: iStock/Kara Capaldo

Нефтебаза загорелась в Курской области после того, как на ее территорию рухнул украинский дрон. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в городе работает ПВО. На место происшествия выехали экстренные службы для ликвидации последствий атаки.

По предварительным данным пострадавших нет.

Прежде сообщалось ВСУ атаковали село Кульбаки Курской области. Снаряд попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла, ее муж получил тяжелые ранения.

Читайте также:

Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА

Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны
#снаряд
#женщина
#бпла
#жилой село
#происшествия
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА
10 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/apsky

Сотрудники хлебокомбината в Горловке получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА, ранения получили сотрудники комбината "Никитовский хлеб"», – сообщил мэр.

Он также обратился к местным жителям и призвал их быть предельно осторожными.

ВСУ сбросили взрывчатое вещество с дрона в 02:00 по мск. В это время на предприятии находились работники. Всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь.


Читайте также:

Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

Минобороны: ПВО сбила за ночь 47 БПЛА ВСУ в четырех областях страны

В Таганроге после массовой атаки БПЛА пострадал сотрудник МЧС
#бпла
#сотрудники
#работники
#мэр
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими сотни школьников
Reuters: За 2 дня нигерийские боевики похитили 302 школьника
10 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/Allexxandar

Власти нигерийского штата Кадуна ведут переговоры с бандитами, похитившими 287 школьников и преподавателей 8 марта. Также в субботу стало известно о похищении 15 учащихся в соседнем штате Сокоро, о чём пишет Reuters. Таким образом, за минувшие два дня общее количество похищенных учащихся составило уже 302 человека.
Президент страны Бола Тинубу заявил, что дал указание службам безопасности и разведки спасти детей «и обеспечить, чтобы правосудие восторжествовало над преступниками».

Нападение на государственную школу в поселке Курига штата Кадуна стало одним из самых массовых похищений людей в Нигерии за последние годы. Армейские подразделения и группы спецназа продолжают поиск захваченных в лесах района поселка Курига, а губернатор штата Уба Сани обещает, что все похищенные вернутся невредимыми.

Похищения в школах Нигерии впервые были осуществлены джихадистской группировкой «Боко Харам», которая десять лет назад захватила более 200 учениц из школы для девочек в Чибоке в штате Борно. Однако с тех пор, по словам властей, эта тактика была взята на вооружение преступными группировками без какой-либо идеологической принадлежности, попросто требующими выплаты выкупа.

Читайте также:

Боевики похитили более 200 учеников школы в Нигерии

Боевики убили около 170 мирных жителей в Буркина-Фасо

ХАМАС: Устроившие теракт в Иерусалиме боевики принадлежат к «Аль-Кассам»
#заложники
#ученики
#школы
#африка
#похищение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: На мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском нашли тело новорождённого
10 марта 2024, 05:31

Фото: сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю

Тело новорождённого мальчика обнаружили сотрудники, сортирующие мусор на полигоне в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, <...> проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий <...> преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно — оперативная бригада, работу которой координировал первый заместитель прокурора города Петропавловска — Камчатского Владимир Померанцев. Краевая прокуратура призвала жителей краевой столицы сообщить об известных обстоятельствах им происшествия в полицию, по телефону доверия региональной прокуратуры или в органы следственного комитета.

Читайте также:

Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске

В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки

Грудной ребенок умер после удара головой об игрушки в Кемеровской области
#новорождённые
#смерть
#камчатка
#ск рф
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
82 палестинца погибли и более 120 получили ранения в секторе Газа за одни сутки
10 марта 2024, 03:57

Фото: iStock/Racide

82 палестинца погибли и 122 получили ранения за одни лишь минувшие сутки из-за военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху «своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему», поскольку настраивает весь мир против себя. Как подчеркнул Байден, Нетаньяху должен уделять больше внимания смертям ни в чем не повинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий. Одновременно с этим американский лидер отметил, что у Соединённых Штатов нет красных линий в плане действий Израиля в секторе Газа, так как оборона Израиля по-прежнему «имеет решающее значение».

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в ближайшие несколько дней.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.


Читайте также:

Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи

Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены

Reuters: Израиль и ХАМАС согласны на месячное перемирие и обмен военнопленными
#палестина
#израиль
#погибшие
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар
10 марта 2024, 02:02

Фото: iStock/subinpumsom

Сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказали местные жители, возгорание произошло несколько часов назад на территории Бобровского производственного управления магистральных газопроводов. При этом огненные сполохи от пожара и столб дыма были видны сразу за несколько километров от места происшествия. В данный момент причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется, однако на место выдвинулись сотрудники МЧС и медики.

«Пострадавших нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — сообщили специалисты МЧС.

Ранее на этом же самом газопроводе рядом с посёлком Лыхма уже происходило серьёзное ЧП: в мае 2023 года был взрыв, при этом два человека погибли и ещё трое пострадали.

Читайте также:

При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек

В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд и частный дом

Сильный взрыв прогремел на газопроводе в Свердловской области
#пожар
#газопровод
#сибирь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф