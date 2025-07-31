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Находящийся в розыске Интерпола автомобиль обнаружили на парковке в Казани

Фото: iStock/Apriori1

Неправильно припаркованный в Казани автомобиль оказался в розыске Интерпола. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



В январе 2024 года семья из Пензы честным путём приобрела автомобиль Honda, на который копила пять лет. Машину сразу же поставили на учёт. Однако 2 июля, во время путешествия по Казани, отец семейства неправильно припарковался, и авто отправили на штрафстоянку. Когда мужчина приехал за ним, ему сообщили, что машина была угнана в Канаде и находится в розыске Интерпола.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, однако вместе с юристом он добился его прекращения и получения автомобиля обратно на ответственное хранение.

Как пишет канал, это уже не первый случай конфискации машины из розыска в Интерполе. В настоящее время известно о как минимум восьми подобных инцидентах.

Ранее, 12 апреля, зампред комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой заявил, что около шести тысяч ввезённых в РФ автомобилей находятся в розыске Интерпола. В этом он обвинил транснациональные преступные группировки.

Анастасия Чинкова

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