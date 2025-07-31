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В Свердловской области тренер по каратэ устроил ДТП, чтобы скрыть убийство жены

Тренера по каратэ арестовали за убийство жены в Свердловской области
Фото: iStock/Anton Novikov

В Свердловской области тренера по каратэ обвинили в убийстве жены. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.



Трагедия произошла в населённом пункте Берёзовское. 28 июля Андрей и Алёна Папст попали в аварию на автомобиле Nissan Leaf, врезавшись в столб. Изначально сообщалось, что девушка погибла в результате удара, а мужчина выжил.

Однако вскоре следствие установило, что в момент столкновения Алёна уже была мертва – на её теле обнаружили следы удушья.

Таким образом, Андрей намеренно устроил ДТП, чтобы скрыть убийство.

31 июля тренера арестовали на два месяца. У пары остались двое детей.

Анастасия Чинкова

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