В Москве лишённая прав за пьяное вождение женщина угнала BMW и врезалась в столб

31 июля 2025, 15:36

Фото: iStock/Bilanol

Лишённая прав за вождение в нетрезвом виде москвичка угнала BMW у компании парней, с которыми познакомилась в баре, и попала в ДТП. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в беседе с «Лентой.ру».