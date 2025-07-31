В Москве лишённая прав за пьяное вождение женщина угнала BMW и врезалась в столб
Лишённая прав за вождение в нетрезвом виде москвичка угнала BMW у компании парней, с которыми познакомилась в баре, и попала в ДТП. Об этом пресс-служба столичной прокуратуры сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, женщину лишили прав, поэтому она решила прокатиться на чужом автомобиле. В ночь на 30 января этого года москвичка сидела в баре на Пресненском валу, где познакомилась с компанией мужчин. Под утро они все вышли из заведения и сели в BMW, принадлежавший одному из парней.
Когда компания остановилась на заправке, женщина осталась одна в заведённой машине. Она перелезла на водительское место и уехала.
В результате, на Ленинградском проспекте угонщица не справилась с управлением и врезалась в столб. Стоимость ремонта авто превышает 3,7 миллиона рублей.
Сегодня стало известно, что уголовное дело было передано прокуратурой в суд для рассмотрения по существу и избрания меры пресечения.
Читайте также: