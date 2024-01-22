Найдены тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Фото: istockphoto/Eisenlohr
Обнаружены тела двух россиян, которые погибли в результате крушения самолёта Falcon 10 в афганских горах. Это супруги-предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий.
По сообщению местных экстренных служб, тела погибших на родину доставит специальный борт. Самолёт вылетит из Кабула во вторник, передаёт «Московский комсомолец». Выжили только члены экипажа — два пилота и два врача.
Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Дело в том, что во время отпуска в таиландской Паттайе женщина тяжело заболела, её пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).Требовалась срочная отправка больной Анны на родину. В полёте аппарат ИВЛ не отключали, пациентку сопровождали два медика.
Почти сразу после вылета самолёт перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. Выжить удалось только врачам и пилотам. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Дело в том, что во время отпуска в таиландской Паттайе женщина тяжело заболела, её пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).Требовалась срочная отправка больной Анны на родину. В полёте аппарат ИВЛ не отключали, пациентку сопровождали два медика.
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Александр Бойцов