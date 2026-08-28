Найденный в барном туалете россиянин заявил, что ему ампутировали ногу
В Таиланде произошел инцидент с участием гражданина России. Об этом стало известно в пятницу, 28 августа.
Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчину обнаружили без сознания в туалете одного из баров на Уокинг-стрит в Паттайе. Персонал заведения вызвал полицию и скорую помощь.
Придя в сознание, турист заявил прибывшим медикам, что ему ампутировали ногу. Однако врачи констатировали, что все конечности у пострадавшего целы. От госпитализации россиянин отказался.
По словам его родственников, неадекватное состояние вызвала смесь алкоголя с антидепрессантами. Владелец бара, в свою очередь, сообщил о следах употребления наркотиков у посетителя. Полицейские ограничились профилактической мерой: они сфотографировали паспорта туриста и его друзей, после чего отпустили их.
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