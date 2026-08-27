Агент кинула россиян с виллами на 13 млн руб в Таиланде

27 августа 2026, 20:47

The Phuket News: агента задержали за обман россиян с виллами на Пхукете

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На Пхукете (Таиланд) задержали агента по аренде элитной недвижимости, подозреваемую в серии обманов российских туристов. Об этом стало известно 27 августа.