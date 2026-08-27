Агент кинула россиян с виллами на 13 млн руб в Таиланде
На Пхукете (Таиланд) задержали агента по аренде элитной недвижимости, подозреваемую в серии обманов российских туристов. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает The Phuket News, поводом для расследования послужила жалоба двух граждан РФ, которые перевели подозреваемой — женщине по имени Тханапорн (известной как Ю) — предоплату за проживание в престижной вилле в районе Чернг-Талей. Однако по прибытии на остров выяснилось, что бронирование фактически не осуществлялось.
Задержание произошло ранним утром 26 числа в доме злоумышленницы в округе Таланг. В ходе проверки выяснилось, что фигурантка уже находилась в розыске по трём ордерам за аналогичные мошеннические действия.
На первоначальном допросе она подтвердила причастность и к другим эпизодам противоправной деятельности. Общий размер нанесённого ущерба оценивается в пять миллионов батов, что эквивалентно примерно 13 миллионам рублей.
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