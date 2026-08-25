25 августа 2026, 15:37

SHOT: Жительница Братска впала в кому после аварии на байке в Паттайе и умерла

Фото: iStock/hxdbzxy

Россиянка скончалась в Таиланде после жуткой аварии — последние сутки она была в коме. Об этом пишет SHOT.