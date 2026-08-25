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Россиянка скончалась в Таиланде после жуткой аварии — последние сутки она была в коме

SHOT: Жительница Братска впала в кому после аварии на байке в Паттайе и умерла
Фото: iStock/hxdbzxy

Россиянка скончалась в Таиланде после жуткой аварии — последние сутки она была в коме. Об этом пишет SHOT.



39-летняя Алёна приехала из Братска в Паттайю, чтобы устроиться на должность в туристической фирме. 22 августа, после оформления документов, она попала в аварию на мотоцикле. Удар пришёлся на правую часть головы, что привело к образованию опухоли. Без сознания её доставили в реанимацию госпиталя «Паттайя Сити», где диагностировали черепно-мозговую травму.

Состояние Алёны ухудшалось стремительно. Вскоре её зрачки перестали реагировать на свет, а врачи запретили её транспортировку в другую больницу. Родным пострадавшей сообщили, что рассматривается возможность отключения пациентки от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

23 августа в Таиланд прилетела младшая сестра россиянки. На следующий день она подписала согласие на отключение аппарата ИВЛ. 25 августа в 14:10 сердце женщины остановилось.

Екатерина Коршунова

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