НАК опубликовал кадры ликвидации двух боевиков, готовивших теракты в Нальчике

Видео: Официальный сайт НАК
Национальный антитеррористический комитет РФ опубликовал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, где ликвидировали двух боевиков, открывших огонь по силовикам.
Как пишет НАК, на месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Сейчас там работают взрывотехники ФСБ. По данным комитета, потерь среди силовиков и гражданского населения нет.
На кадрах в том числе последствия боя — на доме многочисленные следы от пуль, а на машине силовиков — дырки от стрельбы. На кадрах также показывают оружие боевиков.
Ранее режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Там сотрудники ФСБ искали подозреваемых в причастности к террористическим организациям. В результате боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах.
Читайте также:
Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии
Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу
WarGonzo: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра
На кадрах в том числе последствия боя — на доме многочисленные следы от пуль, а на машине силовиков — дырки от стрельбы. На кадрах также показывают оружие боевиков.
Ранее режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Там сотрудники ФСБ искали подозреваемых в причастности к террористическим организациям. В результате боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах.
Читайте также:
Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке на базе Солсбери в Британии
Пресечена спланированная Британией высадка десанта на Тендровскую косу
WarGonzo: ВС РФ уничтожили украинский десант на левом берегу Днепра
Алёна Самарева