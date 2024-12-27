«Намаз не прерву»: Охранник не открыл шлагбаум жительнице ЖК

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Жительнице жилого комплекса «Гранд Парк» в Сергиевом Посаде охранник не разрешал въехать на территорию. Она возвращалась домой из Красногорска, везя тяжелобольного пассажира после химиотерапии.
При въезде на территорию жилого комплекса женщина обнаружила, что шлагбаум отключен, сообщает телеграм-канал Readovka. Выждав некоторое время, она заглянула в будку охранника, где увидела сотрудника, отвечающего за контроль въезда, совершающего намаз. Женщина обратилась с просьбой открыть шлагбаум, на что получила категорический отказ.
После того, как жительница начала снимать его на видео, он согласился пропустить машину. Женщина обратилась с жалобой к руководству жилого комплекса.
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«Хоть куда хотите идите — я свой намаз не прерву», — сказал охранник.
После того, как жительница начала снимать его на видео, он согласился пропустить машину. Женщина обратилась с жалобой к руководству жилого комплекса.
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Александр Бойцов