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«Намаз не прерву»: Охранник не открыл шлагбаум жительнице ЖК

Охранник отказался открыть шлагбаум жительнице ЖК из-за молитвы
Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Жительнице жилого комплекса «Гранд Парк» в Сергиевом Посаде охранник не разрешал въехать на территорию. Она возвращалась домой из Красногорска, везя тяжелобольного пассажира после химиотерапии.
При въезде на территорию жилого комплекса женщина обнаружила, что шлагбаум отключен, сообщает телеграм-канал Readovka. Выждав некоторое время, она заглянула в будку охранника, где увидела сотрудника, отвечающего за контроль въезда, совершающего намаз. Женщина обратилась с просьбой открыть шлагбаум, на что получила категорический отказ.

«Хоть куда хотите идите — я свой намаз не прерву», — сказал охранник.



После того, как жительница начала снимать его на видео, он согласился пропустить машину. Женщина обратилась с жалобой к руководству жилого комплекса.

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#женщина
#видео
#контроль
#охрана
В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд руб на нелегальных играх
27 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы привлекли к ответственности 17 человек, заработавших более 10 млрд рублей на организации нелегальных азартных игр. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по городу Москве выявили противоправную деятельность и задержали подозреваемых в её осуществлении.

В результате 17 злоумышленников, за несколько лет заработавших незаконным путём свыше 10 млрд рублей, были привлечены к ответственности по статье УК РФ о незаконной организации и проведении азартных игр. Одного фигуранта дела заключили под стражу, а остальные 16 задержанных находятся под подпиской о невыезде.

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#мвд
#задержание
#азартные игры
#деньги
#уголовное дело
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Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
27 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В городском округе Серпухов Московской области произошел трагический инцидент: 20-летний мигрант, приехавший в Россию на заработки в феврале 2024 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. По информации РЕН ТВ, преступление было совершено в начале октября 2024 года, когда мужчина остался наедине с девочкой.
Отмечается, что подозреваемый прижал девочку к себе, закрыв ей лицо подушкой. Потерпевшая учится в шестом классе местной средней школы.

Мать девочки обратилась в полицию, в результате чего был задержан подозреваемый. Следственные органы уже начали процесс расследования, мужчине грозит уголовное преследование с реальным сроком лишения свободы после установления всех обстоятельств дела.

Ранее в городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.

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#убийство
#сотрудники
#изнасилование
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Смертельное ДТП в Крыму: водитель автомобиля «‎ВАЗ» влетел в прицеп грузовика
В Крыму легковушка влетела в прицеп грузовика, два человека погибли
27 декабря 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

26 декабря 2024 года в 20:37 на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск», вблизи города Джанкой, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», движущийся со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не смог обеспечить безопасный интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом. В результате столкновения с прицепом грузовика водитель и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы.

Кроме того, три пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых находился один несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский». В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
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Тренера-депутата в Башкирии задержали за домогательства к ученице
27 декабря 2024, 09:21

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.
Народный избранник профессионально занимается боевыми единоборствами, сообщает телеграм-канал Mash Batash. У него есть собственная академия «Самурай», где он ведёт занятия в качестве тренера. Вот в отношении одной из своих учениц депутат-каратист и применил, по предварительным данным, приёмы, не имеющие никакого отношения к спортивной борьбе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказал судебно-психиатрический эксперт Денис Варваркин, педофилы довольно часто выбирают себе профессии, где работа связана с детьми, им с ними интересно. По его словам, люди, имеющие нездоровое сексуальное влечение, предпочитают работать в школах, детских лагерях и спортивных секциях.

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#уголовное отношения
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#депутат
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#башкирия
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Летящий в Казань самолет из Красноярска перенаправили на аэродром Бегишево
27 декабря 2024, 08:31

Фото: iStock/Sitikka

Рейс, направлявшийся из Красноярска в аэропорт Казани, был вынужден перенаправиться на запасной аэродром Бегишево по решению командира самолёта. Об этом информирует РИА Новости.
Это связано с временными ограничениями, введёнными Росавиацией на работу аэропорта Казани, который в настоящее время не принимает и не отправляет авиарейсы.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта, задержаны вылеты авиарейсов в Стамбул и Москву, а также перенесено время 12 других рейсов. Пассажиры, находящиеся в аэропорту, получают необходимую помощь от представителей авиакомпаний и работников аэропорта. Для удобства пассажиров с детьми в аэропорту функционируют комнаты матери и ребёнка.

Ранее представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажиры
#ограничения
#авиарейсы
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В одном из российских регионов аэропорт временно ограничил работу
В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта
27 декабря 2024, 07:46

Фото: istockphoto /Diy1

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов воздушные суда временно не принимаются и не отправляются из воздушной гавани.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта активно работают над обеспечением безопасности полетов, что является главным приоритетом в текущей ситуации. Ожидается, что ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово введён план «Ковёр», предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Задержано несколько рейсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#ограничения
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«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж «Урсы Майор»
27 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Dikuch

Судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор». Об этом пишет РИА Новости.
Спасательная шлюпка, направлявшаяся к «Oslo Carrier 3», находившемуся неподалеку, столкнулась с отказом норвежского судна, часть экипажа которого говорила на русском.

Экипаж сослался на некий запрет и не согласился взять на борт членов экипажа «Урса Майор». Организация «Оборонлогистика» охарактеризовала это событие как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасении 1989 года.

Сухогруз «Урса Майор», построенный в 2009 году и шедший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, предположительно из-за теракта. Судно затонуло в 67 милях от Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна утверждает, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, при этом на борту находилось 806 тонн груза.

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
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#запрет
#нарушение
#крушение
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У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла
27 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/allanswart

У берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Об этом сообщает геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 00:02 по московскому времени. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров по водой.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

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#землетрясения
#япония
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В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
27 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/MattGush

В международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс в США произошла стрельба и поножовщина в ночь на Рождество. Об этом сообщает телеканал CNN.
Происшествие случилось в одном из ресторанов аэропорта, находящегося за пределами периметра безопасности. По прибытию полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Уже на парковке правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку и мужчину. При этом у последнего было ножевое ранение. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Раненая женщина находится в критическом состоянии.

По словам сержанта полиции Майры Рисон, причиной стрельбы и поножовщины стал семейный конфликт. Все фигуранты происшествия знакомы друг с другом.

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#аэропорт
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