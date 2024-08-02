В Татарстане 16-летний таджик ногами избил 13-летнего подростка

Фото: istockphoto/mrohana
В Казани несовершеннолетний уроженец Таджикистана избил русского мальчика в ответ на просьбу не грубить. А потом ещё принялся названивать ему в больницу и угрожать.
Как рассказала телеграм-каналу Readovka мама мальчика, всё произошло вечером, когда её сын пошёл в магазин. Он спокойно шёл по улице, когда дорогу ему перегородил 16-летний уроженец Душанбе и без причины начал оскорблять. Парень попросил таджика быть повежливее, после чего тот пришёл в ярость и в ответ на замечание начал избивать подростка.
Когда мальчик упал, юный мигрант продолжал избивать его ногами. На выручку пришли случайные прохожие, которые оттащили агрессора от пострадавшего, который уже начал терять сознание. В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга, травму колена, многочисленные ушибы и ссадины.
Этим дело не закончилось. Гость из ближнего зарубежья принялся звонить избитому парню в больницу и осыпать его угрозами. Мама мальчика обратилась к сотруднице по делам несовершеннолетних, но та ответила, что семья таджика порядочная, ребята только слегка «потолкались»,а он сам не может избить ребёнка, так как читает намаз. После этого в дело вмешался Следственный комитет. Глава республиканского управления ведомства затребовал доклад о ходе расследования, а сотрудники Управления СК РФ по Татарстану проводят проверку по факту хулиганства.
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Когда мальчик упал, юный мигрант продолжал избивать его ногами. На выручку пришли случайные прохожие, которые оттащили агрессора от пострадавшего, который уже начал терять сознание. В больнице у подростка диагностировали сотрясение мозга, травму колена, многочисленные ушибы и ссадины.
Этим дело не закончилось. Гость из ближнего зарубежья принялся звонить избитому парню в больницу и осыпать его угрозами. Мама мальчика обратилась к сотруднице по делам несовершеннолетних, но та ответила, что семья таджика порядочная, ребята только слегка «потолкались»,а он сам не может избить ребёнка, так как читает намаз. После этого в дело вмешался Следственный комитет. Глава республиканского управления ведомства затребовал доклад о ходе расследования, а сотрудники Управления СК РФ по Татарстану проводят проверку по факту хулиганства.
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Александр Бойцов