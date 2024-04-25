Нанюхался и полетел читать детям лекции: В аэропорту задержали пилота под мефедроном

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В казахстанском аэропорту задержали пилота авиакомпании Air Astana, который находился в состоянии наркотического опьянения, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 31-летний Казыбек Ануарбеков летел в город Актау, где должен был читать школьникам лекции и прелестях работы в гражданской авиации. К счастью, летел он не за штурвалом, а в пассажирском кресле.
На досмотре в аэропорту сотрудники заметили, что Ануарбеков ведёт себя странно. Пилота обыскали, но ничего не нашли, после чего отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что Ануарбеков был под мефедроном.
В ходе допроса задержанный признался, что употребляет наркотики с 2021 года.
Ануарбекова отстранили от работы. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест.
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На досмотре в аэропорту сотрудники заметили, что Ануарбеков ведёт себя странно. Пилота обыскали, но ничего не нашли, после чего отправили на медицинскую экспертизу. Выяснилось, что Ануарбеков был под мефедроном.
В ходе допроса задержанный признался, что употребляет наркотики с 2021 года.
Ануарбекова отстранили от работы. Ему грозит штраф, исправительные работы или арест.
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Евгения Парфентьева